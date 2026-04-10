«Супервпечатления!» Капитан «Спартака» Зобнин поделился эмоциями после матча с «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих эмоциях после полуфинального матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«Супервпечатления от матча с «Зенитом». Терпели и победили. Нужно продолжать дальше. У нас ещё два шага, так сказать, до конца. Шаг до Суперфинала. Сейчас чуть порадуемся и будем дальше готовиться.

Да, «Зенит» прошли. Сложный матч в эмоциональном плане после «Локомотива». Игра с «Локомотивом» тоже была трудной и эмоциональной. И тут полный стадион, 90 минут. Поэтому на моём лице не так много эмоций, наверное, (улыбается)», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.