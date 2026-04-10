Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор ничьи «Браги» в четвертьфинальном матче с «Бетисом» в Лиге Европы сезона-2025/2026

Ничья между «Брагой» и «Бетисом» — в видеообзоре матча Лиги Европы
Комментарии

Португальская «Брага» сыграла вничью с испанским «Бетисом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Гриллич – 5'     1:1 Эрнандес – 61'    

Открыл счёт в этой игре австрийский полузащитник Флориан Гриллич на пятой минуте и вывел португальскую команду вперёд, а на 61-й минуте колумбийский форвард Кучо Эрнандес реализовал пенальти и восстановил равенство в матче.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответная игра этих команд пройдёт в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» 16 апреля.

Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android