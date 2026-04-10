Ничья между «Брагой» и «Бетисом» — в видеообзоре матча Лиги Европы
Португальская «Брага» сыграла вничью с испанским «Бетисом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Гриллич – 5' 1:1 Эрнандес – 61'
Открыл счёт в этой игре австрийский полузащитник Флориан Гриллич на пятой минуте и вывел португальскую команду вперёд, а на 61-й минуте колумбийский форвард Кучо Эрнандес реализовал пенальти и восстановил равенство в матче.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответная игра этих команд пройдёт в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» 16 апреля.
Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая.
Материалы по теме
