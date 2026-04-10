Париж — Монако. Прямая трансляция
Владельцы «Ливерпуля» хотят, чтобы Слот остался на следующий сезон — The Telegraph

Владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group хотят, чтобы Арне Слот остался главным тренером «красных» на следующий сезон, сообщает The Telegraph.

За последнюю неделю Слот оказался под колоссальным давлением — в минувший уикенд «Ливерпуль» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка Англии (0:4): этот проигрыш стал 15-м в сезоне. Затем команда проиграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Эти результаты вызвали огромное недовольство у болельщиков, но ожидания фанатов насчёт увольнения Арне не совпадают с планами американских владельцев клуба и британских директоров Майкла Эдвардса с Ричардом Хьюзом.

По информации The Telegraph, боссы «Ливерпуля» видят множество факторов, оправдывающих неважные результаты в этом сезоне: это и смерть Диогу Жоты с её влиянием на команду, и резкий спад Мохамеда Салаха, и большие изменения в составе.

Контракт Слота истекает летом 2027 года, поэтому руководство, прежде чем примет решение о продлении или прекращении сотрудничества, собирается посмотреть, как Арне начнёт следующий сезон.

Фаворитом на замену Слоту называется Хаби Алонсо, который в данный момент находится без клуба.

