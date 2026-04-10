Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что он один из лучших игроков в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что он один из лучших игроков в мире
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что по-прежнему считает себя одним из лучших на своей позиции.

«Я по-прежнему верю, что, даже в своем возрасте, являюсь одним из лучших защитников в мире по игре в обеих штрафных. Думаю, насчет этого нет сомнений. Нет сомнений в том, что я могу быть полезен в концовках матчей, когда команда удерживает преимущество или пытается отыграться» — приводит слова Магуайра Sky Sports.

На днях Магуайр, чей контракт истекал в конце сезона, закрыл вопрос со своим будущим, подписав с клубом новый однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Сообщалось, что игрок ради этого отклонил ряд более выгодных предложений и согласился на понижение своей текущей зарплаты в £ 190,000 в неделю.

Теперь 33-летний Магуайр готов сосредоточиться на том, чтобы сильно провести концовку сезона и заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android