Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что он один из лучших игроков в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что по-прежнему считает себя одним из лучших на своей позиции.

«Я по-прежнему верю, что, даже в своем возрасте, являюсь одним из лучших защитников в мире по игре в обеих штрафных. Думаю, насчет этого нет сомнений. Нет сомнений в том, что я могу быть полезен в концовках матчей, когда команда удерживает преимущество или пытается отыграться» — приводит слова Магуайра Sky Sports.

На днях Магуайр, чей контракт истекал в конце сезона, закрыл вопрос со своим будущим, подписав с клубом новый однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Сообщалось, что игрок ради этого отклонил ряд более выгодных предложений и согласился на понижение своей текущей зарплаты в £ 190,000 в неделю.

Теперь 33-летний Магуайр готов сосредоточиться на том, чтобы сильно провести концовку сезона и заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.