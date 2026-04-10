Расписание матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 10 апреля, матчем «КАМАЗ» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 28-го тура Первой лиги (время — московское):
10 апреля, пятница:
19:30. «КАМАЗ» — «Нефтехимик».
11 апреля, суббота:
15:00. «Чайка» — «Енисей»;
16:00. «Черноморец» — «Спартак» Кострома;
17:00. «Челябинск» — «СКА-Хабаровск».
12 апреля, воскресенье:
13:00. «Урал» — «Уфа»;
15:00. «Волга» — «Шинник»;
16:30. «Торпедо» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Ротор» — «Сокол».
13 апреля, понедельник:
19:45. «Факел» — «Родина».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 59 очков за 27 матчей.