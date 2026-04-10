Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Расписание матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 10 апреля, матчем «КАМАЗ» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 28-го тура Первой лиги (время — московское):

10 апреля, пятница:

19:30. «КАМАЗ» — «Нефтехимик».

11 апреля, суббота:

15:00. «Чайка» — «Енисей»;
16:00. «Черноморец» — «Спартак» Кострома;
17:00. «Челябинск» — «СКА-Хабаровск».

12 апреля, воскресенье:

13:00. «Урал» — «Уфа»;
15:00. «Волга» — «Шинник»;
16:30. «Торпедо» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Ротор» — «Сокол».

13 апреля, понедельник:

19:45. «Факел» — «Родина».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 59 очков за 27 матчей.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
