Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, матчем «КАМАЗ» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 10 апреля (время — московское):

19:30. «КАМАЗ» — «Нефтехимик».

Нижнекамский «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 27 матчей. Челнинский «КАМАЗ» располагается на шестой строчке, заработав 39 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 59 очков. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.