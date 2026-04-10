Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 29-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 29-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, матчем «Париж» — «Монако» стартует 29-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Лиги 1 (время — московское):

10 апреля, пятница:

20:00. «Париж» — «Монако»;
22:05. «Марсель» — «Метц».

11 апреля, суббота:

20:00. «Осер» — «Нант»;
22:05. «Ренн» — «Анже».

12 апреля, воскресенье:

18:15. «Ницца» — «Гавр»;
18:15. «Тулуза» — «Лилль»;
21:45. «Лион» — «Лорьян».

Матчи «Брест» — «Страсбург» и «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» перенесены.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 63 очка за 27 матчей.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android