Расписание матчей 29-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 апреля, матчем «Париж» — «Монако» стартует 29-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 29-го тура Лиги 1 (время — московское):
10 апреля, пятница:
20:00. «Париж» — «Монако»;
22:05. «Марсель» — «Метц».
11 апреля, суббота:
20:00. «Осер» — «Нант»;
22:05. «Ренн» — «Анже».
12 апреля, воскресенье:
18:15. «Ницца» — «Гавр»;
18:15. «Тулуза» — «Лилль»;
21:45. «Лион» — «Лорьян».
Матчи «Брест» — «Страсбург» и «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» перенесены.
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 63 очка за 27 матчей.