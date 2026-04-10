Расписание матчей 29-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 апреля, матчем «Аугсбург» — «Хоффенхайм» стартует 29-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 29-го тура Бундеслиги (время — московское):
10 апреля, пятница:
21:30. «Аугсбург» — «Хоффенхайм».
11 апреля, суббота:
16:30. «Вольфсбург» — «Айнтрахт»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Хайденхайм»— «Унион»;
16:30. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»;
19:30. «Санкт-Паули» — «Бавария».
12 апреля, воскресенье:
16:30. «Кёльн» — «Вердер»;
18:30. «Штутгарт» — «Гамбург»;
20:30. «Майнц» — «Фрайбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 73 очка за 28 матчей.