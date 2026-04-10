Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 29-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 10 апреля, матчем «Аугсбург» — «Хоффенхайм» стартует 29-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Бундеслиги (время — московское):

10 апреля, пятница:

21:30. «Аугсбург» — «Хоффенхайм».

11 апреля, суббота:

16:30. «Вольфсбург» — «Айнтрахт»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Хайденхайм»— «Унион»;
16:30. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»;
19:30. «Санкт-Паули» — «Бавария».

12 апреля, воскресенье:

16:30. «Кёльн» — «Вердер»;
18:30. «Штутгарт» — «Гамбург»;
20:30. «Майнц» — «Фрайбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 73 очка за 28 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android