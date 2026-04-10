Расписание матчей 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

Завтра, 11 апреля, стартует 24-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура Российской Премьер-Лиги

11 апреля (суббота)

  • 14:00. «Крылья Советов» — «Ахмат»;
  • 16:30. «Рубин» — «Оренбург»;
  • 19:30. «Балтика» — «Пари НН».

12 апреля (воскресенье)

  • 14:00. ЦСКА — «Сочи»;
  • 16:30. «Ростов» — «Спартак»;
  • 16:30. «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала);
  • 19:30. «Зенит» — «Краснодар».

13 апреля (понедельник)

  • 17:00. «Акрон» — «Динамо».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (52), второе — «Зенит» (51). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
