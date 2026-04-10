Расписание матчей 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026
Завтра, 11 апреля, стартует 24-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
11 апреля (суббота)
- 14:00. «Крылья Советов» — «Ахмат»;
- 16:30. «Рубин» — «Оренбург»;
- 19:30. «Балтика» — «Пари НН».
12 апреля (воскресенье)
- 14:00. ЦСКА — «Сочи»;
- 16:30. «Ростов» — «Спартак»;
- 16:30. «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала);
- 19:30. «Зенит» — «Краснодар».
13 апреля (понедельник)
- 17:00. «Акрон» — «Динамо».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (52), второе — «Зенит» (51). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).
