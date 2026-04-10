Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

Расписание матчей 32-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 10 апреля, матчем «Рома» — «Пиза» стартует 32-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 32-го тура Серии А (время — московское):

10 апреля, пятница:

21:45. «Рома» — «Пиза».

11 апреля, суббота:

16:00. «Кальяри» — «Кремонезе»;
16:00. «Торино» — «Верона»;
19:00. «Милан» — «Удинезе»;
21:45. «Аталанта» — «Ювентус».

12 апреля, воскресенье:

13:30. «Дженоа» — «Сассуоло»;
16:00. «Парма» — «Наполи»;
19:00. «Болонья» — «Лечче»;
21:45. «Комо» — «Интер».

13 апреля, понедельник:

21:45. «Фиорентина» — «Лацио».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 72 очка за 31 матч.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android