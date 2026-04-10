Расписание матчей 32-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 апреля, матчем «Рома» — «Пиза» стартует 32-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура Серии А (время — московское):
10 апреля, пятница:
21:45. «Рома» — «Пиза».
11 апреля, суббота:
16:00. «Кальяри» — «Кремонезе»;
16:00. «Торино» — «Верона»;
19:00. «Милан» — «Удинезе»;
21:45. «Аталанта» — «Ювентус».
12 апреля, воскресенье:
13:30. «Дженоа» — «Сассуоло»;
16:00. «Парма» — «Наполи»;
19:00. «Болонья» — «Лечче»;
21:45. «Комо» — «Интер».
13 апреля, понедельник:
21:45. «Фиорентина» — «Лацио».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 72 очка за 31 матч.