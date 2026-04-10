Роман Зобнин: мы не знали, что Помазун может выйти под серию пенальти
Поделиться
Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался по итогам противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.). В частности, он затронул тему вратарской замены перед серией пенальти — Илья Помазун сменил в воротах «Спартака» Александра Максименко.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва
«Команда не знала, что Помазун может выйти под серию пенальти. Конечно, предполагали, что могут быть пенальти. Думаю, у Илюши надо спрашивать — говорили ему или нет. Мне ничего об этом не было известно. Мы хотели победить в этом матче без пенальти», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
