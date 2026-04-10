Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Оливер Гласнер: мы были ближе, чтобы забить четвёртый гол, чем «Фиорентина» — первый

Комментарии

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной» (3:0).

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Матета – 24'     2:0 Митчелл – 31'     3:0 Сарр – 90'    

«Мне понравилось, как мы сыграли в первом тайме и в последние 20-25 минут: как мощно шли вперёд, как агрессивно атаковали и стремились к воротам, при этом сохраняя баланс.

Во втором тайме был отрезок минут в 15-20, когда «Фиорентина» действовала более агрессивно: они перешли на персональную опеку, а мы слишком легко теряли мяч. У соперника возникло два хороших момента, но затем, на мой взгляд, ключевую роль сыграли наши замены. В конечном счёте мы были гораздо ближе к тому, чтобы забить четвёртый гол, чем они — первый.

Это был первый шаг, второй шаг предстоит сделать через неделю. В промежутке между этими матчами нам предстоит сыграть с «Ньюкаслом» в чемпионате. Мы хотим добиться наилучших результатов в обоих турнирах, и, с моей точки зрения, лучшая подготовка к следующему матчу — это положительный результат в предыдущей игре. Мы всегда сохраняем скромность, несмотря на то что сегодня показали качественную игру и добились хорошего результата», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

