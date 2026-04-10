Главная Футбол Новости

Расписание матчей 32-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 апреля, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон» стартует 32-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 32-го тура АПЛ (время — московское):

10 апреля, пятница:

22:00. «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

11 апреля, суббота:

14:30. «Арсенал» — «Борнмут»;
17:00. «Брентфорд» — «Эвертон»;
17:00. «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30. «Ливерпуль» — «Фулхэм».

12 апреля, воскресенье:

16:00. «Сандерленд» — «Тоттенхэм Хотспур»;
16:00. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»;
16:00. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед»;
18:30. «Челси» — «Манчестер Сити».

13 апреля, понедельник:

22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 70 очков за 31 матч.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
