Расписание матчей 32-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 апреля, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон» стартует 32-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура АПЛ (время — московское):
10 апреля, пятница:
22:00. «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
11 апреля, суббота:
14:30. «Арсенал» — «Борнмут»;
17:00. «Брентфорд» — «Эвертон»;
17:00. «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30. «Ливерпуль» — «Фулхэм».
12 апреля, воскресенье:
16:00. «Сандерленд» — «Тоттенхэм Хотспур»;
16:00. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»;
16:00. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед»;
18:30. «Челси» — «Манчестер Сити».
13 апреля, понедельник:
22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 70 очков за 31 матч.