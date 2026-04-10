Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Фиорентины» Ваноли прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» со счётом 0:3

Комментарии

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас» со счётом 0:3.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Матета – 24'     2:0 Митчелл – 31'     3:0 Сарр – 90'    

«Мы знали, что это сильная команда и в физическом, и в техническом плане. Они очень хорошо продемонстрировали свой класс при игре у наших ворот. Во втором тайме мы сыграли очень достойно, проявили характер, но нам не хватило гола, который мог бы вернуть матч в борьбу», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в четверг, 16 апреля, в Италии.

Победителем прошлого турнира стал английский «Челси», в финале разгромив испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android