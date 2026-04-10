Тренер «Фиорентины» Ваноли прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» со счётом 0:3
Поделиться
Главный тренер итальянской «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас» со счётом 0:3.
Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Матета – 24' 2:0 Митчелл – 31' 3:0 Сарр – 90'
«Мы знали, что это сильная команда и в физическом, и в техническом плане. Они очень хорошо продемонстрировали свой класс при игре у наших ворот. Во втором тайме мы сыграли очень достойно, проявили характер, но нам не хватило гола, который мог бы вернуть матч в борьбу», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится в четверг, 16 апреля, в Италии.
Победителем прошлого турнира стал английский «Челси», в финале разгромив испанский «Бетис» со счётом 4:1.
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
15:10
-
15:02
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:13
-
14:00
-
13:55
-
13:51
-
13:40
-
13:35
-
13:31
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:34
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:23
-
11:20
-
11:19
-
11:15