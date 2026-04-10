Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Стало известно, где и когда похоронят Мирчу Луческу

Бывший тренер «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирча Луческу будет похоронен сегодня, 10 апреля. Известного футбольного специалиста похоронят на бухарестском кладбище под названием «Беллу». Об этом сообщается на интернет-портале Digi24.

Ранее в СМИ появились слухи, что Луческу мог умереть не от проблем с сердцем, а от лейкемии, которую тщательно скрывал.

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому. 7 апреля румынский тренер умер.

Материалы по теме
Не стало Мирчи Луческу
Не стало Мирчи Луческу
