Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
В «Ахмате» не согласны с решением КДК дисквалифицировать Исмаэла Силву на два матча РПЛ

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать полузащитника Исмаэла Силву на два ближайших матча Мир Российской Премьер-Лиги. Силва получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте во встрече 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Главный судья в протоколе указал «агрессивное поведение» — это дополнительный матч к дисквалификации. Исходя из записей в протоколе, решение ожидаемое, хотя мы с этим не согласны. Что поделаешь? Придётся выполнять», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

