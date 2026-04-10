«Чтобы судили нормально». Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин объяснил призыв спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао к арбитрам. Функционер публично просил судей «проявлять уважение» к «Спартаку» во время матчей в Санкт-Петербурге, тем самым намекая на вероятное предвзятое судейство в пользу «Зенита».

«Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают. Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется, чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше. Как-то так», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.