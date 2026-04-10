Колыванов: у «Зенита» игроки чуть выше классом, но у «Краснодара» более поставлена игра

Известный экс-футболист Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 24-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» один титул уже потерял. Остался только чемпионат России. Все прекрасно понимают, что при удачном раскладе в воскресенье «Зенит» выходит на первое место. Поэтому они выйдут разъярённые. В том году, в год 100-летия, им не удалось взять ни одного трофея. Поставили в этом году цель — выиграть или чемпионат, или Кубок. Даже обе цели ставили. Кубок уже пролетели. Остаётся только чемпионат, поэтому выйдут полностью мобилизованные. Две команды равные по силе. У «Зенита» чуть более высококлассные игроки, но у «Краснодара» более поставлена игра. Матч предстоит интересный. Будет бойня, битва. Один из важнейших матчей что для «Краснодара», что для «Зенита», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.