Расписание матчей 31-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 апреля, матчем «Реал» Мадрид — «Жирона» стартует 31-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 31-го тура чемпионата Испании (время — московское):
10 апреля, пятница:
22:00. «Реал» Мадрид — «Жирона».
11 апреля, суббота:
15:00. «Реал Сосьедад» – «Алавес»;
17:15. «Эльче» – «Валенсия»;
19:30. «Барселона» – «Эспаньол»;
22:00. «Севилья» – «Атлетико» Мадрид.
12 апреля, воскресенье:
15:00. «Осасуна» – «Бетис»;
17:15. «Мальорка» – «Райо Вальекано»;
19:30. «Сельта» – «Овьедо»;
22:00. «Атлетик» Бильбао – «Вильярреал».
13 апреля, понедельник:
22:00. «Леванте» – «Хетафе».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 76 очков за 30 матчей.