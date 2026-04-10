Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 31-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 10 апреля, матчем «Реал» Мадрид — «Жирона» стартует 31-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 31-го тура чемпионата Испании (время — московское):

10 апреля, пятница:

22:00. «Реал» Мадрид — «Жирона».

11 апреля, суббота:

15:00. «Реал Сосьедад» – «Алавес»;
17:15. «Эльче» – «Валенсия»;
19:30. «Барселона» – «Эспаньол»;
22:00. «Севилья» – «Атлетико» Мадрид.

12 апреля, воскресенье:

15:00. «Осасуна» – «Бетис»;
17:15. «Мальорка» – «Райо Вальекано»;
19:30. «Сельта» – «Овьедо»;
22:00. «Атлетик» Бильбао – «Вильярреал».

13 апреля, понедельник:

22:00. «Леванте» – «Хетафе».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 76 очков за 30 матчей.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
