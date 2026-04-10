В Норвегии сообщили, что Никита Хайкин получил гражданство

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт рассказал, что российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии.

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.