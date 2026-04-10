В Норвегии оценили шансы Хайкина принять участие на ЧМ-2026 после получения гражданства

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт оценил шансы русского вратаря Никиты Хайкина принять участие на ЧМ-2026 после получения российского гражданства.

«Теперь Никита Хайкин получит право на участие в чемпионате мира, и все думают, что он будет в команде. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен говорит, что Хайкин теперь рассматривается в качестве игрока команды, но вратарь Нюланд по-прежнему является его основным выбором. На мой взгляд, это может скоро измениться.

А завтра Хайкин играет за «Будё-Глимт» против прошлогоднего чемпиона «Викинга», так что, надеюсь, тогда о нём будет больше новостей», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.