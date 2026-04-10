Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Норвегии оценил возможность Хайкина поехать на ЧМ-2026

Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о возможности голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина поехать на чемпионат мира 2026 года. Сегодня, 10 апреля, стало известно, что Хайкин получил гражданство Норвегии.

«Я говорю то же, что говорил и раньше: его кандидатура рассматривается наравне со всеми остальными, у кого есть норвежский паспорт.

Является ли он кандидатом на поездку на чемпионат мира? Да, такая возможность существует. Нам с Фруде (Грудасом, тренером вратарей. — Прим. «Чемпионата») нужно сесть и всё обсудить. Затем нам предстоит сравнить его с другими кандидатами», — приводит слова Сольбаккена TV2.

Материалы по теме
Эксклюзив
В Норвегии сообщили, что Никита Хайкин получил гражданство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android