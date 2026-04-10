Главный тренер сборной Норвегии оценил возможность Хайкина поехать на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о возможности голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина поехать на чемпионат мира 2026 года. Сегодня, 10 апреля, стало известно, что Хайкин получил гражданство Норвегии.

«Я говорю то же, что говорил и раньше: его кандидатура рассматривается наравне со всеми остальными, у кого есть норвежский паспорт.

Является ли он кандидатом на поездку на чемпионат мира? Да, такая возможность существует. Нам с Фруде (Грудасом, тренером вратарей. — Прим. «Чемпионата») нужно сесть и всё обсудить. Затем нам предстоит сравнить его с другими кандидатами», — приводит слова Сольбаккена TV2.