Джон Джон: цель «Зенита» — стать чемпионом
Полузащитник «Зенита» Джон Джон высказался в преддверии матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Краснодар» — очень сильная команда. В российском чемпионате в принципе нет простых матчей. Но цель «Зенита» — всегда набирать три очка и стать чемпионом. Эта игра не будет ничем отличаться от других в плане мотивации», — передаёт слова Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Перед очной встречей «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.
Материалы по теме
