В «Будё-Глимт» отреагировали на новость о получении Хайкиным гражданства Норвегии

Генеральный директор норвежского «Будё-Глимт» Фруде Томассен прокомментировал информацию о получении голкипером Никитой Хайкиным гражданства Норвегии. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля.

«Это фантастическая новость как для Хайкина, так и для нас. Он уже много лет работает и живёт в Норвегии, поэтому мы очень рады этому.

Означает ли это, что Хайкин сможет выступать за сборную Норвегии? По этому поводу я ничего сказать не могу», — приводит слова Томассена Aftenposten.

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.