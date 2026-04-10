Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
В Норвегии сообщили, что Хайкин изъявил желание выступать за местную сборную по футболу

Генеральный секретарь Норвежской футбольной федерации (NFF) Карл-Петтер Лёкен в интервью телеканалу заявил следующее о предстоящем процессе:

«Нам сообщили, что заявление Никиты Хайкина о получении норвежского гражданства было удовлетворено UDI (Объединённым институтом дипломированных футболистов). Он сам выразил желание представлять Норвегию, для этого ФИФА должна одобрить смену федерации.

Заявление будет отправлено, как только мы получим необходимые документы. После одобрения заявления от ФИФА, он сможет играть за сборную Норвегии. Конечно, главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен оценит, подходит ли он для команды. Он проводит спортивную оценку», — цитирует Лёкена TV2.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Норвегии оценил возможность Хайкина поехать на ЧМ-2026
