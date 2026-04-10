Джон Джон: постараемся забыть игру со «Спартаком» и настроиться на «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон высказался в преддверии матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«К сожалению, мы прекратили участие в Кубке России, в турнире, который так хотели выиграть, но это уже прошлое. Впереди важная игра. Для того чтобы стать чемпионом, такие матчи надо выигрывать. Постараемся забыть то, что было в матче со «Спартаком», и настроиться на «Краснодар», — передаёт слова Джона Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.