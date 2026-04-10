Тренер «Зенита» Семак: Мостовой проигрывает конкуренцию, но о разочаровании нет и речи

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем Андрее Мостовом, который после возобновления сезона поучаствовал только в двух матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ни о каком разочаровании в Мостовом нет и речи. Ему сейчас сложно. На мой взгляд, сегодня он проигрывает конкуренцию. По его самоотдаче вопросов нет. Состояние, в котором он сейчас находится, конечно, отражается на его игре. Но нужно продолжать работать, чтобы вернуть себе место», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне 28-летний Андрей Мостовой провёл 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи.