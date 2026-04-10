Семак: последние три сезона «Краснодар» — наш главный соперник

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Семак назвал «быков» главным соперником «Зенита».

«Есть соперники, которые традиционно являются принципиальными. «Краснодар» последние три сезона наш главный соперник. Понимаем, что это важная игра, против сильной команды. Но определённой подготовки к конкретному матчу у нас нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.