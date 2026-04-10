Семак — о незабитом пенальти Кондакова: все молодые проходят через непростые испытания

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о промахе полузащитника сине-бело-голубых Даниила Кондакова в серии пенальти в полуфинальном матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Для Кондакова это был непростой день. Но я ему уже говорил, что у опытных игроков были гораздо более сложные испытания в жизни — и в финалах чемпионата мира не забивали. Всё впереди. Конечно, он очень расстроился, переживает. Но это молодой игрок — все молодые игроки проходят через непростые испытания, им нужно получить игровой опыт. Не думаю, что это та игра, которая может выбить его из колеи. Конечно, мы будем его поддерживать. Ничего не изменилось», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

