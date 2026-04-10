Семак: Кордоба — один из лучших нападающих в РПЛ. В одиночку может решить исход матча

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе в преддверии матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Зенит» и «Краснодар» сыграют в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Кордоба последние годы один из лучших нападающих в чемпионате. Очень качественный игрок, без слабых мест, скорость хорошая. Он в одиночку может решить исход матча. Постараемся сыграть хорошо, чтобы у него было меньше возможностей проявить свои сильные качества», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.