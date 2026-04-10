В «Зените» сообщили, что Мантуан тренируется индивидуально перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

«Пока тех, кто точно не сыграет в матче с «Краснодаром», нет. По Мантуану вопрос открыт — он тренируется индивидуально», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 51 очко за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).