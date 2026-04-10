Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главный тренер «Зенита» прокомментировал адаптацию Дурана в команде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал адаптацию колумбийского форварда Джона Дурана в команде. Он присоединился к петербуржцам на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«Я уже говорил, что подготовка Дурана получилась смазанной. В эту паузу он также не смог полноценно работать. Функциональное состояние не самое лучшее. Естественно, ему как молодому игроку хочется себя проявить, но пока не получается. Опять же, нужно работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков, но тем не менее в нужный момент у каждого есть возможность помочь команде — у того же Андрея и Дурана.

Возможно, ключевая роль в победе в ближайшем матче будет как раз у тех игроков, о которых мы сейчас говорим. В последнем чемпионате, который мы выиграли, победный гол забил именно тот игрок, которого много критиковали», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

