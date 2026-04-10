Роман Зобнин: сейчас Кубок чуть-чуть откладываем и фокусируемся на чемпионате

Капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что красно-белые в ближайшее время намерены сконцентрироваться на Мир Российской Премьер-Лиге. В 24-м туре чемпионата страны москвичи встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону 12 апреля 2026 года.

«Ты знаешь, что я всегда говорю. Мы сейчас думаем о «Ростове». Завтра и послезавтра у нас два восстановительных дня. В чемпионате три очка до третьего места. Нужно добиваться и подниматься выше. Сейчас Кубок чуть-чуть откладываем и фокусируемся на чемпионате», — сказал Роман Зобнин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.