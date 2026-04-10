Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не буду отвечать на этот вопрос». Тренер Норвегии — о том, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026

«Не буду отвечать на этот вопрос». Тренер Норвегии — о том, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не стал предполагать, поедет ли голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин на чемпионат мира 2026 года. Сегодня, 10 апреля, стало известно, что Хайкин получил гражданство Норвегии.

— Думаете, Хайкин будет на чемпионате мира?
— Я не буду отвечать на этот вопрос. И на такой вопрос о других игроках я тоже не буду отвечать, — приводит слова Сольбаккена TV2.

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.

Материалы по теме
В «Будё-Глимт» отреагировали на новость о получении Хайкиным гражданства Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android