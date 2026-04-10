Семак: хочется, чтобы мы больше говорили о футболе, чем о судействе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак призвал больше говорить о футболе, а не о судействе.

«Черников не является системообразующим игроком, его есть кем заменить. Вопрос в том, кто из российских игроков появится — или Кривцов, или Пальцев. В этом будет определённая ротация. Остальные позиции понятны. Черников удаляется достаточно много — такой у него стиль игры.

Но хочется, чтобы мы больше говорили о футболе, чем о судействе. Хотелось бы, чтобы этих вопросов было меньше, чтобы было какое-то движение вперёд, какая-то последовательность. Пока царит непонимание, мягко скажем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.