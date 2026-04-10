Спортдиректор «Иркутска» Кунгуров: клуб будет жить, вопрос снятия с чемпионата не стоит

Спортивный директор «Иркутска» Илья Кунгуров высказался о проблемах в клубе. Ранее сообщалось, что «Иркутск», выступающий в дивизионе «Б» Леон Второй лиги, может сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

«Клуб будет жить. Непонятно только, в каком моменте он будет жить. Мы работаем и делаем всё возможное и невозможное. Вопросы решаются со всех сторон, все подключились к данной проблеме. Надеемся на положительный результат.

Разговоры ведутся, все в курсе ситуации. Вопросы решаются — никто не отказывается. Вопрос снятия клуба с чемпионата не стоит. Все понимают ситуацию. Исходим из того, что имеем на данном этапе», — сказал Кунгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.