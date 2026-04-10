В сборной Норвегии намекнули, что Хайкин не будет основным вратарём

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о вратарских навыках голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Сегодня, 10 апреля, стало известно, что Хайкин получил гражданство Норвегии — это уже четвёртый паспорт для него после российского, британского и израильского. Он имеет шанс поехать на ЧМ-2026 в составе норвежской национальной команды.

– Как вы оцениваете вратарские навыки Хайкина?

– Он хорошо играл за «Будё-Глимт», но, скажем так: если бы сегодня был первый матч чемпионата мира, там бы играл Эрьян Нюланд.

– Вы уверены, что Нюланд – основной вратарь?

– Да, — приводит слова Столе Сольбаккена интернет-портал TV2.