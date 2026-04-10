Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Может говорить всё что угодно». Зобнин — о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»

«Может говорить всё что угодно». Зобнин — о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»
Комментарии

Капитан «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова бывшего форварда красно-белых Александра Соболева о том, что в московском клубе есть «паразиты, которые разрушают всё изнутри».

— Никак не реагирую на слова Соболева, что в «Спартаке» есть люди-паразиты. Сашу я знаю. Что сказать по этому поводу… Нужно у него спросить. В принципе, это вообще не моя история. Мы в команде вообще не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить всё что угодно. Как реагировать? Да никак.

— По логике Соболева, паразиты обыграли «Зенит»?
— «Спартак» обыграл «Зенит», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android