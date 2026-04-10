Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: на Дальнем Востоке с футболом всё очень плохо

Владимир Гранат: на Дальнем Востоке с футболом всё очень плохо
Бывший футболист Владимир Гранат прокомментировал информацию о том, что «Иркутск», выступающий в дивизионе «Б» Леон Второй лиги, может сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

«Если взять весь регион, восточную Сибирь и Забайкальский край, то за последнее время на Дальнем Востоке ушло много команд. В свою молодость у нас было много клубов, а сейчас, к сожалению, всё очень плохо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Иркутск» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице группы 2 дивизиона «Б» Второй лиги. Команда проиграла два стартовых матча сезона.

