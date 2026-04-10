Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Реал» Мадрид опроверг информацию о поиске спортивного директора

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о поиске спортивного директора.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что информация, распространённая минувшей ночью программой El Larguero на радио Cadena Ser о том, что наш клуб рассматривает возможность назначения спортивного директора, является абсолютно ложной.

«Реал» Мадрид высоко ценит работу спортивного руководства клуба, благодаря которой мы пережили один из самых успешных периодов в нашей истории, включая завоевание многочисленных титулов, в том числе шести кубков европейских чемпионов за 10 лет», — написано в заявлении.

