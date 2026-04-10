Стала известна бригада арбитров на матч 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 24-го тура Мир РПЛ. В частности, объявлена бригада арбитров на центральную игру тура, в рамках которой встретятся главные претенденты на чемпионство — «Зенит» и «Краснодар».

Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Краснодар»: главный судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.