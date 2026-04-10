Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ сезона-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 24-го тура Мир РПЛ.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Антон Фролов; AVAR – Иван Абросимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Иван Абросимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» больше всех страдает от VAR
