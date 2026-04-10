Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чем закончилась история с отравлением детей из его академии зимой.

«Принимающая сторона возместила часть денег за те дни, которые мы не прожили там. И всё. Я не стал продолжать эту историю и закрыл. Дети поправились — это самое главное. Все здоровы и живы», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

7 января сообщалось об отравлении юных футболистов и тренеров детской академии Зобнина в сочинском отеле при спортивном комплексе. Прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях, отравились в гостинице в посёлке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.