Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин рассказал, чем закончилась история с отравлением детей из его академии зимой

Роман Зобнин рассказал, чем закончилась история с отравлением детей из его академии зимой
Комментарии

Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чем закончилась история с отравлением детей из его академии зимой.

«Принимающая сторона возместила часть денег за те дни, которые мы не прожили там. И всё. Я не стал продолжать эту историю и закрыл. Дети поправились — это самое главное. Все здоровы и живы», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

7 января сообщалось об отравлении юных футболистов и тренеров детской академии Зобнина в сочинском отеле при спортивном комплексе. Прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях, отравились в гостинице в посёлке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android