«Если команда хочет, чтобы Артига был тренером, надо за него биться». Бубнов — о «Рубине»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России «Рубин» — «Оренбург». Встреча состоится 11 апреля.

«Если бы «Оренбург» играл дома, я бы однозначно поставил на «Оренбург». Но из-за того, что они там сейчас у «Рубина» играют, плюс «Рубин» после плохой игры, хоть и выигранной, плюс Артига если сейчас сгорит, предположим, «Оренбургу», там к нему вопросы будут большие. Ты правильно говоришь (обращается к Константину Геничу. — Прим. «Чемпионата»), ему нужно… Здесь не столько команде, а если команда хочет, чтобы Артига был у них тренером, им надо за него биться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».