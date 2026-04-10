Александр Бубнов предложил вариант состава «Краснодара» на матч с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» предположил, в каком составе «Краснодар» выйдет на матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

Стартовый состав «Краснодара» по версии Александра Бубнова: Агкацев, Оласа, Дуглас Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Батчи, Кривцов, Боселли, Сперцян, Кордоба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 51 очко за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.