Капитан «Спартака» Зобнин не исключил возвращения в сборную России

Капитан «Спартака» Роман Зобнин не исключил своего возвращения в состав сборной России по футболу. Ранее он приостановил выступления за национальную команду.

— Раз в полгода тебя стабильно спрашивают про сборную России. Отстранение продолжается. Отбор на следующий турнир, на который нас могут теоретически допустить — Евро-2028, — стартует в марте 2027-го. Можешь сказать что-то новое по поводу выступлений за сборную?

— Я приостановил выступления в сборной. У меня ничего не поменялось. Мне нужно внимательно следить за своим здоровьем. Как будет дальше — посмотрим. Больше не могу сказать.

— Если к моменту разбана России возраст позволит, будешь готов вернуться?

— Если всё будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много факторов, то, конечно. Почему нет? — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.