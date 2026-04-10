Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Спартака» Зобнин не исключил возвращения в сборную России

Комментарии

Капитан «Спартака» Роман Зобнин не исключил своего возвращения в состав сборной России по футболу. Ранее он приостановил выступления за национальную команду.

— Раз в полгода тебя стабильно спрашивают про сборную России. Отстранение продолжается. Отбор на следующий турнир, на который нас могут теоретически допустить — Евро-2028, — стартует в марте 2027-го. Можешь сказать что-то новое по поводу выступлений за сборную?
— Я приостановил выступления в сборной. У меня ничего не поменялось. Мне нужно внимательно следить за своим здоровьем. Как будет дальше — посмотрим. Больше не могу сказать.

— Если к моменту разбана России возраст позволит, будешь готов вернуться?
— Если всё будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много факторов, то, конечно. Почему нет? — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Были уверены: пройдём «Зенит». Капитан «Спартака» — о первой за 14 лет победе в Питере
Эксклюзив
«Были уверены: пройдём «Зенит». Капитан «Спартака» — о первой за 14 лет победе в Питере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android