Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Капитан «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в Кубке России

Капитан «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в Кубке России
Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от дерби с московским ПФК ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России. Команды встретятся в финальном матче Пути регионов. Игра пройдёт 6 мая на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА будет хорошая атмосфера. Ждём! Будем играть дома. Поэтому ждём всех болельщиков», — сказал Роман Зобнин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» выбил из турнира санкт-петербургский «Зенит», а ЦСКА взял верх над самарскими «Крыльями Советов».

