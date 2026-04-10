«Бавария» сообщила характер травмы Ленарта Карла

Немецкая «Бавария» на официальном сайте опубликовала сообщение о характере травмы полузащитника Ленарта Карла.

«Леннарт Карл получил разрыв мышц задней поверхности правого бедра. Диагноз был подтверждён медицинской службой «Баварии». Это означает, что 18-летний атакующий полузащитник выбыл из строя на неопределённый срок», — написано в сообщении.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Ленарт Карл провёл 24 матча, в которых забил пять голов и оформил четыре результативные передачи. Также на счету полузащитника семь игр, четыре забитых мяча и две голевые передачи в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.