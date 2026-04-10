«Превзошли свои ожидания». Ларин рассказал о поездке «Спарты» на турнир в Италию

Спортивный директор академии «Спарты» Николай Ларин высказался о поездке команды U15 на турнир в Италию. В 1/8 финала «Спарта» проиграла итальянскому «Ювентусу» со счётом 0:4.

«Любой турнир полезен с точки зрения футбола для ребят, потому что это разные команды, страны. Кстати говоря, не только для футбола, но и общения, ведь со всеми была дружелюбная обстановка. В плане результата мы превзошли свои ожидания. В прошлом году на этом турнире у нас было где-то 24-е место. Сейчас мы заняли 11-е место. Очень престижный результат для достаточно новой академии, что за три года работы мы сумели обыграть «ПСЖ», «Болонью». С «Ювентусом» счёт тоже был не по игре.

Самой сильной командой на турнире был «Аякс». К сожалению, «Аякс» совершенно случайно проиграл кому-то в 1/8 финала, поэтому не смог побороться за первое место. Что касается российского флага, уже второй год подряд мы всегда с нашей атрибутикой. Уверены, что спорт, в особенности детский, должен быть вне политики. Мы рады, что такие турниры есть, а их организаторы тоже это понимают. Могу сразу сказать, что российские детско-юношеские команды ждут на многих турнирах. После турнира мне писали с разных уголков России с просьбой помочь попасть на такие турниры. Уже начал этим заниматься», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.