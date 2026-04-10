Генич предположил, в каком составе «Зенит» выйдет на матч с «Краснодаром»

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

Стартовый состав «Зенита» по версии Константина Генича: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Караваев, Барриос, Вендел, Энрике, Педро, Глушенков, Соболев.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 51 очко за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.